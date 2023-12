Centrosinistra: Bersani, ‘se si fa alleanza Calenda non può star fuori’

StrettoWeb

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Calenda? Gli voglio bene, noi abbiamo bisogno di liberali, dopo di che lui non si convince che la cosa nel mezzo non esiste, nel mondo, da nessuna parte. Io continuo a provare a convincerlo. Se facciamo l?alleanza Carlo non può stare fuori, qualche liberale in Italia ci vuole. Carlo, quel liberale puoi esser tu?. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l?ex segretario Pd Pierluigi Bersani rispondendo ad una domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.