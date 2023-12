Cecchettin: domani lutto cittadino a Vigonovo e in tutto il Veneto

StrettoWeb

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Uffici comunali chiusi al pubblico, ad eccezione dell?ufficio di Stato Civile, dalle 11 alle 13 domani martedì 5 dicembre nel momento in cui verrà celebrato il funerale di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata oggi, lunedì 4 dicembre, dal sindaco di Vigonovo (Venezia) Luca Martello.

“Ritengo di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari”, scrive il primo cittadino. “lnvito anche le attività private, le associazioni, la scuola e le famiglie a riverberare nell?intera giornata di martedì, e nelle due ore indicate, particolari azioni e segni di adesione e condivisione al lutto e alla riflessione”.

Per il resto il Comune seguirà le indicazioni del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha invitato tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz?asta e i cittadini e le attività a partecipare al lutto. Su richiesta della stessa Regione, inoltre, saranno i volontari della Protezione civile di Vigonovo a portare il gonfalone della Regione durante il funerale.