Il Catanzaro ora non si vuole fermare, al “Ceravolo” arriva il Pisa: le info della prevendita

StrettoWeb

Dopo il successo nel derby, e il colpaccio di Palermo, il Catanzaro non ha intenzione di fermarsi, ma anzi vuole rientrare in scia, lasciandosi definitivamente alle spalle la mini-striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Sabato, al “Ceravolo”, arriva il Pisa. Sul proprio sito ufficiale, il club ha comunicato le info della prevendita per la sfida delle ore 16.15.

“La vendita dei tagliandi inizia alle ore 15:00 di oggi, martedì 5 dicembre, secondo le modalità operative sotto riportate:

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

Botteghino stadio da mercoledì 6 a venerdì 8 Dicembre 2023 (dalle ore 10:00 alle ore 18:00)e sabato 9 Dicembre 2023 (dalle ore 10:00 fino a inizio gara) abilitate su tutto il territorio locale e nazionale (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

Al momento, per questioni organizzative, non è attivata la vendita on line”.

Catanzaro-Pisa, i prezzi dei biglietti

Curva Est ospiti non in vendita in attesa di nuova determina

non in vendita in attesa di nuova determina Curva Ovest M.C.​​€ 15,00 Intero ​– € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12

M.C.​​€ 15,00 Intero ​– € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12 ​ Distinti ​​€ 25,00 Intero ​– € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

​​€ 25,00 Intero ​– € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” ​€ 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

“B. Cuteri” ​€ 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Est ​​ € 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

​​ € 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Cen. Sup.\Inf .​​ € 50,00 Intero ​– € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

.​​ € 50,00 Intero ​– € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Vip ​​ € 80,00 Intero ​– € 60,00 Ridotto – € 60,00 Ridotto U. 0/12

​​ € 80,00 Intero ​– € 60,00 Ridotto – € 60,00 Ridotto U. 0/12 Ridotto generico ​per 13/17 anni / over 65 / donne

​per 13/17 anni / over 65 / donne Ridotto 0/12 ​per 0/12 anni

*Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

“Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” entrambi disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929”.

“Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore che, quest’ultimi, dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile. Non verranno quindi autorizzati ingressi singoli. La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati”.