Il Catanzaro perde ancora, sconfitta in casa della Reggiana: è il terzo stop di fila | CLASSIFICA

O vince o perde, con strisce positive o negative al seguito. Il Catanzaro non sa pareggiare (solo tre pari in un girone) e a Reggio Emilia va incontro al terzo stop di fila. Dopo Ascoli e il suicidio interno contro il Brescia, arriva un’altra sconfitta per 1-0, in casa della Reggiana di Nesta. Un atteggiamento diverso, rispetto ad Ascoli, per la squadra di Vivarini, che incappa però nel gol di Girma a ridosso dell’intervallo, con un’incornata di testa su calcio piazzato. Le gare delle 15 potrebbero far scivolare ancora più in basso in classifica i giallorossi, adesso sesti.

Reggiana-Catanzaro 1-0, il tabellino

Marcatori: 42’ pt Girma (R)

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyminski; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo (1’ st Libutti); Girma (48’ st Melegoni), Crnigoj (20’ st Portanova); Gondo (28’ st Antiste)

A disposizione: Sposito, Satalino, Djamanca, Lanini, Romagna, Nardi, Pajac

Allenatore: Nesta

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Krastev (17’ st Krajnc), Brighenti, Scognamillo; D’Andrea (35’ st Oliveri), Verna (1’ st Ghion), Pontisso (27’ st Stoppa), Vandeputte; Ambrosino, Sounas (1’ st Biasci).

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Oliveri, Katseris, Pompetti, Brignola, Stoppa

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Camplone

Assistenti: Bottegoni – Miniutti Quarto ufficiale: Turrini

Var: Maggioni

Ass: Perenzoni

Angoli: due Reggiana, quattro Catanzaro

Recupero: 2‘ pt; 4’ st

Ammoniti: 23’ pt Scognamillo (C), 27’ pt Pieragnolo (R), 30’ pt Sounas (C); 22’ st Ghion (C), 23’ st Ambrosino (C), 30’ st Bianco (R), 42’ st Stoppa (C).

Classifica Serie B

Parma 38

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22

Bari 22

Cosenza 21

Pisa 21

Sudtirol 20

Reggiana 20

Ternana 17

Lecco 17

Spezia 16

Ascoli 16

Feralpisalò 13