Catanzaro, i NOMI degli eletti al consiglio provinciale

E’ terminato poco fa lo scrutinio dei voti per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Catanzaro. L’Ente è guidato dall’esponente della Lega Antonio Amedeo Mormile. Per quanto riguarda il Carroccio, elegge in consiglio Francesco Argento, Davide Mastroianni ed Eugenio Riccio.

Fratelli d’Italia porta in consiglio Pietro Fazio, Francesco Fragomele e Domenico Donato. Forza Italia elegge Francesco Trunzo. La lista Progressisti porta in consiglio Igea Caviano e Gregorio Gallello. “La Grande Provincia” ha due eletti con Giovanni Saladini ed Alessandro Falvo. Azione elegge un solo consigliere, Tommaso Berlingò.