Catanzaro piange Donatella Aloisi: morta la docente, giornalista e politica. Il cordoglio di Sindaco e comunità

La città di Catanzaro piange la figura di Donatella Aloisi, scomparsa nella giornata di ieri a 62 anni. La donna era pienamente “immersa” nelle attività della sua comunità: era docente molto amata, è stata giornalista apprezzata e anche esponente politica. Insegnava al Convitto “Galluppi” e ha lottato per anni contro una brutta malattia.

Sono in tanti, tra Associazioni, enti, politici e semplici cittadini, a ricordarla in questo giorno, quello dell’ultimo saluto, avvenuto proprio nel primo pomeriggio. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello del Sindaco Nicola Fiorita: “Sono 24 ore che cerco le parole giuste e non le ho ancora trovate. E so che non le troverò mai. Solo grazie per tutto quello che sei stata. Ciao Donatella”, ha scritto il primo cittadino sui social.