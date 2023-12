Catanzaro, incubo dopo un torneo di calcio: intossicazione alimentare per giovani atleti, tutti al Pronto Soccorso

StrettoWeb

Un vero e proprio incubo. E’ quello che ha visto protagonisti, purtroppo per loro, alcuni giovani giocatori nel corso di un torneo di calcio – della durata di tre giorni – svoltosi in questi giorni a Catanzaro, al Centro Federale. Tanti tra gli atleti delle società partecipanti, infatti, sono stati prontati al Pronto Soccorso – in preda a febbre e vomito – a causa di una intossicazione alimentare. Ad arrivare in Calabria non solo società della Regione (ce n’erano anche alcune reggine), ma anche da altre parti del Sud Italia.

Buona parte dei ragazzi, però, nella notte successiva al secondo giorno di torneo ha cominciato ad accusare forti dolori allo stomaco, proseguiti nella mattinata. Sono stati così trasportati al Pronto Soccorso, ma il torneo è stato ovviamente interrotto, con i giovani atleti e le società che hanno fatto rientro presso le proprie città. Ora sarà necessario far luce sulla vicenda.