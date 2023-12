Catanzaro: torna la giornata di visite gratuite per la prevenzione delle patologie pediatriche

StrettoWeb

Torna la Giornata di visite gratuite per la prevenzione delle patologie pediatriche, organizzata nell’ambito del “Progetto Prevenzione” presso il Dipartimento Materno Infantile del Presidio Pugliese dell’A.O.U. “Renato Dulbecco”. Questo evento, ideato dal Gruppo CISOM Catanzaro, con il sostegno dell’associazione Acsa&Ste Ets, e Lions Catanzaro Host, sabato scorso ha offerto a decine di bambini in difficoltà l’accesso a prestazioni specialistiche, grazie alla collaborazione di professionisti altamente qualificati.

Il Progetto Prevenzione, giunto alla quinta edizione, ha ottenuto un grande successo grazie al contributo volontario di numerosi specialisti, specialmente dedicati all’età pediatrica. La disponibilità di queste competenze è stata fondamentale per rispondere alle richieste e ai bisogni di salute della popolazione. Il dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro, nonché presidente dell’associazione Acsa&Ste Ets, ha sottolineato l’importanza del supporto della direzione generale, guidata dal commissario dottoressa Simona Carbone.

Un ringraziamento va anche alla Direzione Medica del Presidio Pugliese, guidata dal dott. Gianluca Raffaele.

“Questa iniziativa ha ancora una volta ottenuto un grande successo, grazie al contributo volontario di numerosi specialisti, in particolare specialisti dedicati all’età pediatrica, siamo riusciti a fornire una risposta alle richieste e ai bisogni di salute della nostra popolazione – ha affermato il dottore Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro, oltre che presidente dell’associazione Acsa&Ste Ets – .È importante sottolineare che tutto ciò è stato reso possibile grazie alla lungimiranza e alla totale disponibilità della nostra direzione generale, guidata dal nostro commissario, la dottoressa Simona Carbone”.

“Questo è un progetto che è nato da una iniziativa del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Gruppo Catanzaro, guidato dal capogruppo Saverio Salerno, nel 2018 ed è arrivato oramai alla quinta edizione con il periodo di interruzione legato solamente al Covid. Negli anni – spiega il dottor Domenico Salerno, già Direttore del Dipartimento Materno-Infantile del “Pugliese-Ciaccio” – è riuscita a dare la possibilità a diversi bambini in difficoltà di poter accedere, la possibilità di poter accedere a visite altamente specialistiche qui nell’ospedale grazie alla disponibilità sia dell’azienda e sia degli altri, delle altre associazioni come Lions e Acsa&Ste Ets”.

“Quello del Lions Club Catanzaro Host è un viaggio nel servizio – ha detto il presidente Danilo Iannello – un percorso nella solidarietà che condividiamo e per il quale il nostro Club ha dato, dà e darà sempre un supporto totale e pieno. Ci siamo lasciati qualche giorno fa con “Artisti in Corsia”, una straordinaria manifestazione sempre al fianco dei bambini che vivono un momento meno fortunato a causa di patologie. Il Lions continua a supportarli anche nelle iniziative come quelle organizzate dai medici e dal personale dell’azienda ospedaliera che si mettono gratuitamente al servizio delle famiglie, curando e offrendo un sorriso anche nei momenti di sofferenza a chi ne ha bisogno. In questo, i Lions sono orgogliosi di essere al fianco quotidianamente a queste straordinarie professionalità”.