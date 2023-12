Catania, il Teatro Bellini festeggia il Natale con il gospel di Kaylah Harvey & BBK

StrettoWeb

Nel ricco programma approntato dal Teatro Massimo Bellini per le Festività non poteva mancare il concerto dedicato al Gospel, che quest’anno vedrà di scena Kaylah Harvey & The Bronx Black Kayes, ensemble di prestigio internazionale, chiamato ad accendere il Natale con il sound trascinante ma anche struggente di traditional e i spiritual.

Accanto alla leader Kaylah Harvey, il gruppo annovera nel registro di soprano Jy’nea Williams, Vash’ti La’Vie Sexton, Kaiya Stevens, in quello di tenore Curtis Jennings, Marcus Robinson, Isaiah J. Tart, in quello di alto Christina Jester e Alanis J Harris, in quello di basso Yao Bogue, con Chris Martin alle tastiere e Elijah Revell alle percussioni.

L’ensemble si avvarrà della collaborazione con il M String Quartet, composto da Michele Palumbo, Iris Amico, Mirella Genova, Alessio La China. Il vasto repertorio di Kaylah Harvey & BBK comprende brani celeberrimi, quali Bless the Lord, Ride on King Jesus come on and bless the lord with me, Joyful Joyful, Total praise, Everything, Every praise, Let it rise, Oh happy Day, I need you to survive, Idk what you come to do. Con il Quartetto d’archi questo ampio spettro si arricchisce ancora con cover e classici come Stand by me, Hallelujah, I will follow him, Lean on me, Ave Maria, Amazing grace.

Kaylah Harvey è la nuova e prorompente “voce” della Comunità Nera di New York. Cresciuta nel Bronx, è riuscita immediatamente a farsi distinguere per la distensione cristallina delle sue doti vocali, evidenziate da intense panoramiche timbriche. Si presenta come leader per la prima volta in Italia ed Europa in uno spettacolo preparato alla stregua di una colonna sonora per un viaggio musicale cadenzato dallo scorrere nelle vene e nella mente di quel tempo up-beat fatto di battito di mani e canti, per un’esecuzione caratterizzata da una intensa comunicazione corporea. Oltre al grande talento, alla base di un tale successo vi è un sentimento vivo e pulsante, quello di Kaylah Harvey, già vincitrice di ambitissimi e prestigiosi riconoscimenti come una delle migliori nuove formazioni Gospel degli Stati Uniti.

Una vera e propria aura di sacralità circonda questo gruppo e le atmosfere celestiali dei loro concerti assumono una valenza ancor più assoluta supportate dallo M String Quartet, in una esclusiva performance, unica ed innovativa, culminante in un’esplosione di gioia che invade l’anima. Kaylah Harvey e i suoi ragazzi ricalcano a meraviglia una formula spiritual gospel-pop innovativa e mai scontata, confermando appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist. L’innesto dello M String Quartet evoca ballate che si colorano tra voci e strumenti ad ammaliare ogni spettatore, con song & hit della tradizione nero-americana, per un messaggio universale di pace e fratellanza.

Cresce intanto al Teatro Bellini l’attesa per il Concerto di Capodanno fissato per il primo gennaio alle ore 19, con Eckehard Stier, direttore ospite principale del Bellini, alla testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro, quest’ultimo istruito da Luigi Petrozziello, maestro di chiara fama. La locandina trascorrerà dal valzer all’opera, laddove agli echi viennesi di Strauss padre e figlio, si alterneranno pagine sinfoniche e corali del repertorio lirico.

Il Massimo catanese invita così la città a condividere una straordinaria offerta musicale, che punta sui canti natalizi e i concerti augurali per il nuovo anno, divenuti ormai un must dei maggiori teatri d’opera e sale da concerto. Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione di opere e balletti. Esaurita la fase della prelazione, dal 14 dicembre è già possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti mentre dal 5 gennaio si aprirà la vendita per i biglietti singoli dell’intero cartellone.