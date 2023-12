Catania, grande novità: da oggi è aperto lo store ufficiale: info e orari

StrettoWeb

Grande novità per il nuovo Catania di Ross Pelligra. Da oggi, in via Vittorio Emanuele II 133, è aperto lo store ufficiale. “Nel cuore di Catania, a pochi passi dai luoghi e dagli edifici più rappresentativi per la comunità, si trova adesso una nuova casa rossazzurra che rappresenta un punto di riferimento per tutti gli sportivi e, al contempo, un segno concreto dell’importanza del radicamento territoriale per il nostro club, lieto di accogliere i tifosi”, si legge nella nota.

Store ufficiale Catania: la cerimonia

Alla breve cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, e l’assessore Sergio Parisi in rappresentanza dell’amministrazione comunale; poco dopo, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha accolto Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, esprimendo il ringraziamento del Presidente Rosario Pelligra per la graditissima visita. Per il taglio del nastro, presente anche la prima squadra.

Store ufficiale Catania: gli orari

Il nuovo store ufficiale del Catania è aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle ore 10.00 alle 20.00. Per queste festività natalizie è chiuso lunedì 25 dicembre 2023; lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio 2024. Martedì 26 dicembre aperto solo dalle ore 10.00 alle ore 14.00