Casali del Manco punta sulla lingua inglese: consegnate 28 certificazioni

Si è svolta nei giorni scorsi, nei locali dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Casali del Manco 2, la “Cambridge Flyers Award Ceremony”, ovvero la Cerimonia di consegna degli Attestati relativi alla certificazione Cambridge. Alla presenza del Docente madrelingua Tim O’Connell della O’Connell School di Rende, 28 alunni della scuola secondaria di primo grado, dei plessi di Magli e Spezzano Piccolo, hanno ottenuto la certificazione di livello A2 Flyers dopo aver frequentato un corso di 30 ore extra curriculari tenuto dalla Prof.ssa Anna Carmela Taranto. I ragazzi hanno dovuto affrontare un vero e proprio esame alla presenza di docenti madrelingua. Parallelamente alla consegna delle certificazioni, sono stati consegnati anche 23 attestati per altrettanti alunni che hanno frequentato il Corso PON finanziato da fondi europei dal titolo “Io parlo con il mondo”. Il corso, anch’esso di 30 ore extra curriculari, è stato tenuto dalle Prof.sse Anna Carmela Taranto, nel ruolo di esperto, e Gianfranca Pupo, nel ruolo di tutor. Il corso ha dato modo agli alunni dell’I.C. Casali del manco 2 di conoscere e dialogare in lingua inglese con alunni di una scuola in Lituania tramite Google Meet.

I ragazzi lituani, coordinati dalla docente Jovita Baubonienė, avevano la stessa età degli alunni casalini ovvero dagli 11 ai 13 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di alunni, ex alunni della scuola secondaria e familiari. Si è complimentata con gli alunni anche la Dirigente scolastica Agatina Giudiceandrea che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai ragazzi e dalle ragazze e li ha esortati a continuare a studiare tutte le lingue straniere e soprattutto a non interrompere il percorso avviato in questi anni. Tutti i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al corso hanno espresso la volontà di replicare l’esperienza in quanto confrontarsi con coetanei di altri paesi ha consentito loro di arricchire non solo la padronanza della lingua straniera ma soprattutto ha dato modo di ampliare i propri orizzonti.