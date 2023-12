Caronte & Tourist presenta al Museo Regionale di Messina il Bilancio di Sostenibilità 2022

StrettoWeb

Caronte & Tourist quest’anno ha scelto una location inedita quanto suggestiva per la presentazione del proprio Bilancio di Sostenibilità: il Museo Interdisciplinare Regionale (per i messinesi MuMe). L’evento, come sempre aperto alla stampa, è in programma lunedì 11 dicembre, alle ore 11.

Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento non finanziario utile a misurare e monitorare l’impatto di una azienda sull’ambiente e sulla società e a rendicontarne gli impegni e i risultati.

C&T presenta dal 2016 il Bilancio di Sostenibilità su base volontaria, non essendo l’azienda per tipologia e dimensioni tra quelle obbligate dal Decreto Legislativo 254/2016. Anche quest’anno hanno lavorato alla sua preparazione gli esperti della Deloitte (azienda di servizi di consulenza e revisione prima al mondo in termini di ricavi e numero di professionisti che fa parte delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione) che hanno affiancato il gruppo di lavoro dedicato insediato da C&T.

Sarà l’occasione per illustrare l’andamento dell’impresa nell’anno 2022, i risultati e gli impatti più rilevanti esercitati sull’ambiente, sulla società e sull’economia del territorio.

Ma soprattutto un’occasione – sono parole del presidente del Gruppo Caronte & Tourist, Cavaliere del Lavoro Olga Mondello Franza – per spiegare come il Gruppo vuole “creare valore condiviso avendo cura delle persone, sostenendo le comunità locali, promuovendo pratiche sostenibili a protezione dell’ambiente e dell’ecosistema”.

All’evento di presentazione del Bilancio di Sostenibilità saranno presenti le massime autorità politiche, civili, militari e religiose dell’Area dello Stretto.