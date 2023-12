Caro voli, grande novità per i siciliani: arriva lo sconto sul prezzo dei biglietti, come richiederlo

StrettoWeb

“Piattaforma per la concessione di sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità”. E’ la frase con cui viene presentata la piattaforma che permette uno sconto sui prezzi ai siciliani per il caro voli. “Con il DDG n. 3158 del 10.11.2023 – si legge all’interno del bando della Regione – l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato un avviso esplorativo, indirizzato alle compagnie aeree, finalizzato a definire una misura per il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità della Regione Sicilia con lo scopo di migliorare la connettività regionale, in ossequio all’art. 119 della Costituzione”. “Tutti gli aventi diritto, compresi quelli che decidessero di viaggiare con le altre compagnie aeree non aderenti, possono richiedere il contributo direttamente al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, utilizzando la presente piattaforma”.

Chi ha diritto allo sconto

“Il contributo economico consiste nella riduzione del 25% sul costo del biglietto aereo, a beneficio dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana. Il contributo economico in favore dei residenti consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore. Ai sensi della Legge del 29/12/2022 n.197, la Regione Siciliana riconosce in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (ISEE < € 9.360,00) un ulteriore sconto del 25%”, si legge nel bando della Regione.

Come fare per richiederlo

“Ai fini dell’erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 04/12/2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 30/01/2025 (termine perentorio), con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su codesto portale web. Possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori, già in possesso di biglietto acquistato a far data dalla pubblicazione del DDG sopra citato, ovvero dal 10.11.2023, per i voli dal 01/12/2023 al 31/12/2024. La richiesta di contributo può essere richiesta tramite questa piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo”.

“Per partecipare all’avviso è necessario:

Dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica);

Accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli) dalle ore 09:00 del 04 Dicembre 2023 alle ore 18:00 del 30 Gennaio 2025, e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto”.