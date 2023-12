Caro voli: “speculazione vergognosa, 500 euro per venire al Sud”. E Sofo presenta interrogazione all’UE

StrettoWeb

“Questa settimana, come accade ogni anno, decine di migliaia di italiani residenti al centronord si metteranno in viaggio verso il Meridione per passare le feste natalizie con i propri cari. Un ricongiungimento famigliare ostacolato da una speculazione inaccettabile fatta in particolare sui prezzi dei voli per quelle destinazioni da compagnie che lucrano sugli affetti famigliari per imporre tariffe che nei periodi festivi superano i 500 euro a tratta”. Così si è espresso l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, primo firmatario dell’interrogazione presentata oggi alla Commissione europea in merito al caro voli natalizio.

“Ho deciso, d’intesa con tutta la delegazione di Fratelli d’Italia, di presentare un’interrogazione al commissario europeo ai trasporti Adina Valean e a quello alla coesione Elisa Ferreira – ha continuato Sofo – per denunciare una speculazione divenuta ormai strutturale e che lede la coesione territoriale e il diritto di tutti i cittadini europei alla circolazione, obiettivi prioritari della stessa Commissione, chiedendo azioni concrete sul fronte dell’abbassamento delle tariffe e dell’accessibilità del trasporto aereo”.

Caro voli, i firmatari dell’interrogazione all’UE

L’interrogazione sul caro voli è stata firmata anche dal capodelegazione e membri della commissione trasporti Carlo Fidanza, dal copresidente di ECR Nicola Procaccini e dagli eurodeputati Sergio Berlato, Elisabetta De Blasis, Pietro Fiocchi, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci e Raffaele Stancanelli.