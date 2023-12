Cannizzaro nuovo coordinatore regionale di Forza Italia: i complimenti di Richichi, Megale e Abrami

StrettoWeb

“Intendiamo rivolgere, anche a nome dei nostri tesserati, a Francesco Cannizzaro le più sincere congratulazioni per la recente nomina a Coordinatore Regionale di Forza Italia”. In una nota, i coordinatori di Forza Italia Giovanni Richichi (Campo Calabro), Claudio Megale (San Roberto) e Domenico Abrami (Fiumara) esprimono la soddisfazione per la nomina dell’On. Cannizzaro. “Incarico su cui grava una pesante mole di lavoro, carico di onori ma anche di oneri, che il Ns. dinamico Onorevole saprà, con la maestria politica che gli appartiene, svolgere in maniera pregevole e puntuale nell’interesse di tutto il territorio calabrese e di tutti i tesserati, sulla scia del predecessore On. Giuseppe Mangialavori che ringraziamo per il lavoro svolto” prosegue la nota.

“Caro Francesco, noi saremo al tuo fianco per le sfide che ci attendono, certi che il tuo impegno porterà buoni frutti. Auguri di buon lavoro” concludono i coordinatori.