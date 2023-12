Campo Calabro celebra il Natale e l’Anniversario dell’Emporio Solidale Sarèpta: “esperienza straordinaria”

StrettoWeb

La comunità di Campo Calabro ha vissuto un’esperienza straordinaria domenica sera, arricchita da emozioni, melodie avvolgenti e un forte senso di solidarietà. La suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Maddalena ha ospitato un concerto speciale, organizzato dalla congrega di Sant’Antonio sotto la guida del Priore Santo Antonio Nostro. Il concerto ha celebrato il Natale e il secondo anniversario dell’Emporio Solidale Sarèpta di Campo Calabro, fondato due anni fa per portare sostegno ai bisogni sempre più numerosi della nostra gente.

L’Emporio ha svolto un ruolo centrale in questa serata di condivisione, con un caloroso ringraziamento rivolto ai volontari che con dedizione quotidiana si impegnano a favore degli altri, incarnando lo spirito di solidarietà. Lo ha ben ricordato don Domenico de Biasi che ha concelebrato insieme al parroco lasciandoci una frase che terremo cara e che racchiude tutti gli sforzi e le fatiche belle del servizio ai più deboli: l’attenzione è la grammatica dell’amore. In quell’attenzione rivolta ai fratelli è presente tutto l’essere veri cristiani, proiettati non su se stessi, ma verso il prossimo.

Campo Calabro, il racconto della serata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena

La magia della serata è stata ulteriormente amplificata dall’esecuzione magistrale della banda di Reggio Calabria, diretta con maestria dal Maestro Caridi Filippo Roberto. Le note avvolgenti hanno trasformato la chiesa in un tempio di armonia, offrendo a tutti i presenti un’esperienza musicale indimenticabile. Durante l’evento, sono stati riconosciuti e ringraziati i confratelli, le consorelle della congrega e le guide spirituali, Don Francesco Megale, Don Nino Palmenta Don Domenico Greco e le suore, per il loro contributo essenziale al tessuto sociale e spirituale della comunità.

La partecipazione attiva della leadership locale è stata un elemento significativo della serata. La presenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, sia di minoranza che di maggioranza, ha evidenziato l’unità nel sostenere iniziative di valore per la comunità. Inoltre, la presenza del comandante della stazione dei carabinieri di Campo Calabro ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nella promozione della sicurezza e del benessere della cittadinanza.

In questo momento di gioia e condivisione, la comunità di Campo Calabro ha manifestato nuovamente il suo spirito generoso e solidale, augurando a tutti un Natale sereno, ricco di armonia e amore, consolidando così l’importanza della collaborazione tra tutti i settori della società locale. Questa serata rimarrà impressa nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato, come un simbolo della forza e della resilienza della comunità di Campo Calabro.