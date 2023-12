StrettoWeb

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Sono stati annullati gli impegni del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, previsti per domani. Sia lo scambio di auguri con la Stampa parlamentare alle 16 che il saluto al convegno ‘Una politica economica per il futuro dell?Italia’ previsto alle 18. Si legge in una nota di Montecitorio.