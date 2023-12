Calcioscommesse, il Mattino: “coinvolti 4 calciatori, uno è del Cosenza” | NOMI

StrettoWeb

E’ finita? Pare di no. L’ombra del calcioscommesse torna a far tremare il nostro paese a qualche settimana di distanza dal caos che ha poi portato alla squalifica di Fagioli e Tonali e alla fuoriuscita di nomi di una serie di calciatori. Il Mattino di Napoli, nella sua edizione odierna, svela altri calciatori, non di Serie A, che sarebbero finiti nel mirino delle forze dell’ordine per calcioscommesse. “La Guardia di Finanza è andata a bussare all’abitazione di Christian Pastina, al quale sarebbero stati sequestrati i device nella sua disponibilità – scrive il quotidiano – Insieme al difensore giallorosso sarebbero indagati anche Massimo Coda, ora alla Cremonese; Francesco Forte, attualmente al Cosenza; Gaetano Letizia, in prestito alla Feralpi Salò, ma di proprietà del Benevento”.

“I quattro – si legge ancora – avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989 che norma l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Coinvolte nelle indagini altre due persone che non sarebbero calciatori. Pastina avrebbe negato ogni coinvolgimento e dichiarato ai militari che il conto gioco a lui riferibile era in realtà nella disponibilità dell’ex compagno Letizia”.

Da precisare che i fatti descritti non risalirebbero a questa stagione, e non riguarderebbero dunque le varie Cremonese, Cosenza e Feralpisalò, ma sarebbero da circoscrivere all’esperienza dei quattro a Benevento.