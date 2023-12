Calcio e polemiche: “al Var ex calciatori”. La proposta di Hubner nel programma con un giornalista messinese

StrettoWeb

Prosegue su Instagram Tatanka “Senza giri di parole”, il talk sportivo di Stanleybet.news in collaborazione con la testata giornalistica Calciotime.it. Nella diretta Live di lunedì, Dario Hübner propone un’interessante soluzione per migliorare il VAR. Durante la rubrica fissa “Top 3, le scuse del weekend” si è parlato di Allegri, Sarri e Mourinho. Dopo le ennesime polemiche del weekend, il bomber propone la presenza di ex calciatori in sala VAR. Perché ci vuole qualcuno che sappia leggere bene i video. Uno che ha giocato a calcio può capire quando l’attaccante cerca il rigore o se il difensore fa fallo. Sulla pagina Instagram Stanleybet.news sono presenti i migliori video di tutte le dirette Live anche quello in merito al VAR.

Quando va in onda Tatanka “Senza giri di parole” e dove vederla

La prossima diretta live di giovedì 21 dicembre è anticipata alle 16:00. La Diretta Live andrà on air sulla pagina Instagram Stanleybet.news. Durante le dirette, i follower sono i protagonisti. Le migliori domande nei commenti verranno scelte dal giornalista Giovanni Remigare e fatte direttamente a Hübner. Per vedere tutte le dirette su Instagram, basta mettere un “follow” alla pagina Stanleybet.news dopo di che nella parte superiore del feed si vedrà il logo Stanleybet.news del profilo, circondato da un anello colorato e con la scritta “In diretta”, basterà cliccarci per seguire la Live.