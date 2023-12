Calcio: Spezia, risolto consensualmente il contratto con Ekdal

StrettoWeb

La Spezia, 27 dic. – (Adnkronos) – Albin Ekdal rescinde il suo contratto con lo Spezia e lascia il calcio italiano dopo 15 anni. A dare l’annuncio ufficiale il club ligure con una nota. “Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’89, Albin Ekdal, al club di via Melara. A Ekdal i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”.