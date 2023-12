Calcio, speciale promozione Virtus Messina: il regalo ai tifosi per la gara contro l’Arci Grazie

StrettoWeb

Nella gara interna contro l’Arci Grazia, gara che si giocherà domenica 10 dicembre alle 16,30, la Virtus Messina rinnova la promozione “Porta un amico al Bonanno”. Si ripeterà, quindi, la registrazione dei presenti e la distribuzione gratuita dei biglietti numerati che daranno diritto di partecipare alla successiva estrazione.

I Premi saranno messi in palio dagli sponsor della società del presidente Metallo (Il Caseificio di Pellegrino Catena, Galloway Messina, I Parenti – Family Cocktail). L’importante novità è che ai suddetti premi verranno aggiunti anche 3 tagliandi validi per assistere all’ultima partita di andata del campionato di Serie C del 22/12/2023 tra l’Acr Messina ed il Monopoli.