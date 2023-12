Calcio: Serie A, Sassuolo-Roma 1-2**

StrettoWeb

Reggio Emilia, 3 dic. – (Adnkronos) – La Roma batte 2-1 in rimonta il Sassuolo in un match della 14/a giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi passano in vantaggio con Matheus Henrique al 25′ ma al 67′ restano in dieci per l’espulsione di Boloca e i giallorossi ne approfittano pareggiando al 76′ con il rigore trasformato da Dybala e passando in vantaggio con Kristensen all’82’. In classifica i capitolini agganciano il Napoli (impegnato alle 20.45 in casa con l’Inter) al 4° posto con 24 punti, mentre gli emiliani restano fermi al 14° posto insieme al Genoa a quota 15.