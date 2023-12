Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma

StrettoWeb

Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma, match della 14/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Mourinho conferma la coppia Dybala-Lukaku in attacco e ritrova dall’inizio alcuni titolari ma non Pellegrini: c’è Bove a centrocampo, reparto dove torna Cristante vista la presenza di Mancini in difesa. A sinistra Spinazzola. Dionisi punta su Pinamonti rifornito da Berardi, Thorstvedt e Laurienté. Dentro l’ex Vina al posto dell’infortunato Viti. Questi gli 11 iniziali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.