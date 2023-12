Calcio: Sarri, ‘la Lazio vuole arrivare prima nel girone, non pensiamo all’Inter’

StrettoWeb

Madrid, 12 dic. – (Adnkronos) – “Le partite vanno aggredite, altrimenti le subisci e fai lo stesso fatica. I ragazzi mi sembrano stimolati, del resto il contesto ti aiuta. E poi il primo posto sarebbe importante”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League a Madrid con l’Atletico. “La formazione non l?ho ancora decisa, sennò che cosa faccio domani tutto il giorno? Devo arrivare fino alle 21 -aggiunge Sarri sorridendo-. L?unico sicuro è Gila. Castellanos? Non faccio tante valutazioni sulla prossima partita con l?Inter. Domani bisogna aggredire la gara. Sabato a Verona abbiamo fatto bene. Avevo la sensazione dal campo che avevamo fatto una partita di livello, i numeri me lo confermano, sono superiori a diverse partite vinte. Abbiamo sbagliato 30 secondi. Mi aspetto comunque che la squadra migliori la prestazione fatta?.