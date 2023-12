Calcio: l’Integrity Tour fa tappa a Monza

StrettoWeb

Monza, 5 dic. – (Adnkronos) – L?Integrity Tour 2023 – iniziativa giunta alla nona edizione e promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo, volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport – oggi ha fatto tappa a Monza. Questo pomeriggio, al “Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello”, si è infatti svolto l?incontro con la Prima Squadra del Monza e, a seguire, con le formazioni Primavera e Under 17 all’U-Power Stadium. L?obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del Club biancorosso, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match-fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Nel corso del workshop l?avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l?Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze e delineando il profilo dei cosiddetti “fixers”, criminali che cercano di coinvolgere con ogni mezzo possibile i calciatori in truffe sportive, mettendo in pericolo la loro carriera e la credibilità stessa del sistema calcio. Presilla ha poi approfondito con particolare attenzione le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori.

?Ringraziamo Lega Serie A, Sportradar e il Credito Sportivo per l?incontro di oggi, molto interessante e soprattutto utile. Per combattere il fenomeno del match-fixing è fondamentale la formazione di tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti. È stato importante che, oltre alla Prima Squadra, siano state coinvolte anche le nostre formazioni Primavera e Under 17 – ha dichiarato il Capitano del Monza, Matteo Pessina -. Come dice sempre il nostro Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato, Senatore Adriano Galliani, prima di essere grandi calciatori si deve essere grandi uomini e io sono orgoglioso di essere Capitano di un Club che ha a cuore più di tutto i valori del rispetto, della lealtà e dell?educazione. Ben vengano queste iniziative contro l?illegalità e le frodi sportive?. L?Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città italiane che ospitano squadre di Serie A Tim, con l?obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo Campionato di calcio italiano sull?importanza della legalità nello sport.