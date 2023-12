Calcio: Inzaghi, ‘2023 ricco di soddisfazioni, guardiamo al 2024 con entusiasmo e ambizione’

StrettoWeb

Milano, 28 dic. – (Adnkronos) – “È stato un 2023 ricco di soddisfazioni, abbiamo vinto qualche trofeo e giocato una finale di Champions League molto stimolante. È bello non dimenticare quello che abbiamo raggiunto, ma abbiamo tanta ambizione e guardiamo all’anno nuovo con tantissimo entusiasmo: vogliamo fare tanta strada insieme ai nostri tifosi”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi al microfono della tv del club nerazzurro alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.

“Siamo soddisfatti dei nostri numeri dopo queste 17 partite -aggiunge il tecnico piacentino-. Ne mancano ancora 21 e dovremo continuare a mantenere numeri importanti sia in fase offensiva che in quella difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori”.