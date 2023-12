Calcio: Immobile, ‘l’infortunio nello stesso punto, spero non sia nulla di grave’

StrettoWeb

Empoli, 22 dic. – (Adnkronos) – “C’è un po’ di dolore in più perché è la zona che era già sofferente, spero non sia niente di grave e che non mi tenga fuori troppo tempo. Ora aspetteremo qualche giorno per fare gli esami, poi spero di poter tornare presto per continuare a dare una mano ai miei compagni”. Lo dice il capitano della Lazio Ciro Immobile al microfono di Sky Sport in merito all’infortunio muscolare nel primo tempo del match con l’Empoli. “Avevamo bisogno di questo risultato, di dare continuità dopo le voci che potevano destabilizzare lo spogliatoio -aggiunge Immobile-. Sono felice per i miei compagni, sono felice per Zaccagni, oggi era dura ma è andata bene. Io da capitano cerco di fare sempre il bene dei miei compagni sotto l’aspetto mentale, perché se non vai in campo tranquillo è inutile. Abbiamo fatto un lavoro per ricompattarci per dare una mano anche al mister”.

“Provo dispiacere quando sento cose che riguardano me e alcuni miei compagni, storie senza senso. Ora pensiamo a chiudere bene il girone di andata per poi provare a rimontare nel ritorno, ora è presto guardare la classifica”, conclude il 33enne attaccante.