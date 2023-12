Calcio: il Sassuolo resta in dieci e la Roma lo rimonta in 6′ e vince 2-1 con Dybala e Kristensen

StrettoWeb

Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) – La Roma vince 2-1 in rimonta sul Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conquista la terza vittoria nelle ultime quattro partite di Serie A e aggancia momentaneamente il Napoli (impegnato stasera in casa con l’Inter) al 4° posto in classifica a quota 24. I neroverdi, in vantaggio al 25′ con Matheus Henrique, restano in dieci uomini al 67′ per l’espulsione di Boloca e subiscono la rimonta giallorossa in sei minuti: al 76′ pareggia Dybala su rigore e all’82’ Kristensen firma la vittoria con un tiro deviato che diventa imparabile per Consigli. Gli emiliani restano così fermi in 14/a posizione con 15 punti insieme al Genoa.

In avvio al 6′ ci provano dal limite prima Paredes e poi Dybala, entrambi murati dalla difesa di casa. Al 10′ assist di Spinazzola per la ‘Joya’ che va al tiro di sinistro dal limite dell’area: Consigli è attento e blocca in due tempi. Al 25′ alla prima occasione i padroni di casa passano in vantaggio. Matheus Henrique cerca una prima conclusione murata dalla difesa ospite, pallone raccolto da Berardi che forse cerca la porta col sinistro, il suo tentativo di conclusione diventa un assist sul secondo palo per il brasiliano libero di andare al tiro e segnare l’1-0.

Al 37′ buona azione del Sassuolo sull’asse Matheus Henrique-Laurienté: provvidenziale l’anticipo di Llorente su Pinamonti. Al 41′ giallorossi vicini al pareggio, sponda di Lukaku per Dybala, tiro di sinistro piazzato del campione del mondo con Consigli che si supera e devia in angolo. Prima dell’intervallo chance per Thorsvedt: il norvegese è bravo a liberarsi in area di rigore ma la sua conclusione termina tra le braccia di Rui Patricio.

Doppia novità nella Roma dopo l’intervallo: dentro Azmoun e Kristensen, fuori Bove e Karsdorp. Al 4′ buona idea di Dybala che scodella in area per il taglio di Azmoun: ci arriva prima Consigli. Al 10′ ripartenza della Roma, che sfrutta un paio di rimpalli e manda Lukaku in porta su assist di Azmoun: destro del belga bloccato dal portiere e capitano del Sassuolo. Al 17′ l’episodio che cambia la partita con i padroni di casa che restano in dieci per l’espulsione di Boloca, che sbaglia il controllo e travolge Paredes nel tentativo di anticiparlo. Intervento scomposto e pericoloso e Marcenaro, dopo aver rivisto l’episodio al Var, espelle il centrocampista.

Al 22′ altre due novità tra i capitolini per aumentare la spinta offensiva: ecco El Shaarawy e Pellegrini, escono Spinazzola e Mancini. Cristante si abbassa nella difesa a tre. Al 31′ arriva il pareggio giallorosso su calcio di rigore. Kristensen si libera in area e va a contatto con Erlic: nessun dubbio per Marcenaro che indica il dischetto. Dagli 11 metri Dybala non sbaglia ed è 1-1. Al 37′ la Roma completa la rimonta. Tiro di Kristensen, deviazione che spiazza Consigli e 1-2. In pieno recupero Pellegrini va vicino al tris su assist dello scatenato Kristensen ma Consigli si oppone. Sipario.