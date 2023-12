Calcio femminile: Jsl Women ospite del Palermo, le Girls in casa contro l’Alpha Sport San Gregorio

StrettoWeb

Riprendere il cammino interrotto del secondo tempo dell’ultima partita disputata. È questo l’obiettivo della JSL Women alla vigilia del match in trasferta contro il Palermo, in programma domani (sabato 16 dicembre, ndr) con inizio alle ore 15.00 e valido per l’8ª giornata del girone A del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Le neroverdi affronteranno un avversario di ottima levatura, che, nonostante sia fuori classifica, rappresenterà un test impegnativo.

“Ci siamo messe alle spalle la prima sconfitta stagionale – ha dichiarato, in settimana, l’attaccante Federica Pizzino – In questi giorni, abbiamo lavorato tanto per rendere sempre più efficaci i nostri punti di forza e migliorare gli aspetti che vanno maggiormente attenzionati, come quello emotivo. Ci attende una bella partita contro una squadra strutturata e completa in ogni reparto. Sarà l’ideale banco di prova per limitare alcuni errori commessi”. Quanto ti manca per essere al top della forza dopo lo stop che infortunio? “Sono contenta, intanto, di essere rientrata in gruppo. Personalmente non è stato un periodo facile, ma ho sempre avuto vicini società, tecnici e compagne. Ci tenevo a ringraziare anche il fisioterapista per il percorso fatto insieme”.

Nell’altro raggruppamento, la JSL Girls ospiterà domenica 17 (ore 10.00) l’Alpha Sport San Gregorio al Comunale di Brolo. Arbitreranno gli incontri i signori Luca Di Stefano di Palermo (JSL Women) e Francesco Milazzo di Barcellona Pozzo di Gotto (JSL Girls).

Programma partite 8ª giornata. Girone A: Palermo-JSL Women; Sport Palermo-Marsala; Vigor Montelepre-Giovanile Rocca. Girone B: JSL Girls-Alpha Sport San Gregorio; Siracusa-SSD Unime; Vittoria Fc-Cr Scicli.