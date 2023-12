Calcio femminile, Eccellenza: Jsl Women-Giovanile Rocca sfida d’alta quota al Comunale di Brolo

StrettoWeb

La 7ª giornata del girone A del campionato regionale di Eccellenza proporrà la sfida d’alta quota tra JSL Women e Giovanile Rocca, in programma domani (sabato 9 dicembre, ndr) allo stadio comunale di Brolo con inizio alle ore 15.30. Le neroverdi, prime in classifica con 13 punti, affronteranno per la terza volta in questo inizio di stagione le inseguitrici dirette, distanti due sole lunghezze, in un match che si annuncia palpitante e combattuto.

“Ci attende un impegno difficile contro un avversario valido e motivato – ha dichiarato l’allenatore Marco Palmeri alla vigilia del confronto – Non dovremo badare ai precedenti, ma unicamente alla crescita evidenziata nel corso delle partite. Avrò a disposizione quasi l’intero organico e sono certo che sia le ragazze che sceglierò inizialmente che quelle che subentreranno saranno pronte a dare il massimo”. In perfetta sintonia le parole dell’attaccante Francesca Amante: “conosciamo abbastanza bene la Giovanile Rocca, visto che l’abbiamo già incrociata altre due volte, ma giocheremo come sappiamo fare, facendo riferimento principalmente ai nostri principi tattici e tecnici. In questi mesi, con la JSL mi sono trovata a mio agio con l’intero ambiente e darò il massimo per fornire un contributo utile per centrare gli obiettivi prefissati”. Domenica 10 la JSL Girls renderà visita al Vittoria Fc.

Programma partite 7ª giornata

Girone A: Marsala-Palermo; JSL Women-Giovanile Rocca; Sport Palermo-Vigor Montelepre.

Girone B: Cr Scicli-Siracusa; SSD Unime-Alpha Sport San Gregorio; Vittoria Fc-JSL Girls.