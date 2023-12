Calcio: Chiellini, ‘nel mio futuro vedo la Juventus’

StrettoWeb

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione”. Così l’ex capitano della Juventus a ‘The Athletic’. “Non vedo l’ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale -aggiunge Chiellini-. Ora mi sto godendo la vita qui a Los Angeles con la mia famiglia. La mia aspirazione maggiore è lavorare nel management. Ho una laurea in economia e una in Mba in calcio. Ora non mi sento di fare l’allenatore”. Il difensore del Los Angeles Fc parla poi della lotta scudetto. “La Juventus sta riuscendo ad essere più costante, ciò che era mancato lo scorso anno. Vedremo se riusciranno a stare vicini all’Inter a marzo. L’Inter è la favorita, se i nerazzurri andranno lontano in Champions sarà più facile per la Juventus stare loro dietro”.