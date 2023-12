Calcio: Champions League, Napoli-Braga 2-0, azzurri agli ottavi**

StrettoWeb

Napoli, 12 dic. – (Adnkronos) – Il Napoli avanza agli ottavi di finale di Champions League. Al Maradona gli azzurri sconfiggono 2-0 lo Sporting Braga in un match della sesta e ultima giornata del gruppo D. A decidere l’incontro l’autogol di Serdar al 9′ e la rete di Osimhen al 33′. Nell’altra partita del girone vittoria del Real Madrid a Berlino con l’Union per 3-2. Gli spagnoli chiudono in vetta a punteggio pieno con 18 punti, segue il Napoli a 10, poi il Braga a 4 che viene ripescato al playoff di Europa League, eliminato l’Union con 2 punti.