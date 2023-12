Calcio: Bremer, ‘Roma? Partita importante, con Lukaku non puoi rischiare l’anticipo’

StrettoWeb

Torino, 27 dic. – (Adnkronos) – “E’ una partita importante, loro vengono da una vittoria pesante contro il Napoli. Ho già giocato contro Romelu. Come si marca? Dipende dalle zone del campo. Se sei basso, non puoi rischiare l’anticipo perché qualsiasi errore lui si gira e va in porta”. Lo dice il difensore della Juventus Gleison Bremer, al microfono di Sky Sport nel giorno del rinnovo di contratto con il club bianconero fino al 2028, a tre giorni dal big match con la Roma.