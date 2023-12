Calcio a 5, Serie A2: un rimaneggiato Messina Futsal perde per 6-3 contro il Bitonto

StrettoWeb

Il Messina Futsal è stato sconfitto in casa per 6-3 dal Bitonto nell’8ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. I giallorossi, privi dello squalificato Marcio Garcia e degli infortunati Andrea Consolo e Federico Venuto, commettono subito un errore in possesso, agevolando il vantaggio dei pugliesi, siglato da Caggianelli. Immediata è la risposta dei peloritani, che pareggiano i conti grazie al gol di Emanuele Fichera. Lo stesso Fichera viene espulso, però, per un tocco di mano in area in un’azione concitata (11’). Oltre al “rosso” per il laterale ex Drago Acireale, la coppia arbitrale assegna il rigore agli ospiti, trasformato da Castillo. In contropiede, il tris di Ferdinelli. Coppolino riporta al 15’ in scia i padroni di casa, il suo diagonale teso viene deviato in fondo al sacco da un avversario. Nel finale di tempo, il Bitonto allunga nel punteggio, andando altre due volte a bersaglio.

Il Messina Futsal si propone in avanti con ammirevole orgoglio per l’intera ripresa. Giuseppe Barbagallo sfiora la rete tacco, poi Lautaro Mendes realizza il momentaneo 3-5. Ancora Barbagllo spedisce sul palo la sfera a porta sguarnita. Mister Salvo Battiato prova la rischiosa carta del “quinto di movimento”, ma, nonostante la continua pressione offensiva, arriva, negli ultimi istanti del match, la marcatura di Castillo, che chiude definitivamente i conti. Ha assistito ad una parte della gara il ct della Nazionale italiana Massimiliano Bellarte, ospite dell’AIAC Messina per l’inaugurazione in città della nuova sede dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Risultati Serie A2 (girone D): Audace Monopoli-New Taranto 4-4; Dream Team Palo del Colle-Aquile Molfetta 3-3; Gear Piazza Armerina-Ecosistem Lamezia 5-5; Masaclucia C5-Futsal Canicattì 1-3; Messina Futsal-Bitonto 3-6; Sammichele-Città di Palermo 1-0.

Classifica: New Taranto 20; Futsal Canicattì 19; Sammichele 18; Mascalucia C5 16; Gear Piazza Armerina 13; Bitonto 11; Messina Futsal 10; Dream Team Palo del Colle 8; Ecosistem Lamezia 7; Audace Monopoli 6; Aquile Molfetta 5; Città di Palermo 2.

GIOVANILE – Under 19 battuta (4-2) al “PalAlberti” dalla Meriense nel torneo nazionale di categoria. Per la formazione allenata da Erminio Fazio a segno Costa e Bruno.