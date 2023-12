Calcio a 5, da Reggio al Brasile: la giovane Futura “carioca” vince anche in Sudamerica

StrettoWeb

Un progetto intercontinentale. Il logo, l’anima, la voglia di fare dell’ottimo calcio a 5 giovanile e non solo è il medesimo. Il marchio Polisportiva Futura viaggia da Motta San Giovanni al Sud America. La Futura in versione Brasiliana ha vinto tre categorie giovanili all’interno delle finali giocate nella città di Socorro, nella provincia di San Paolo. Parliamo delle categorie Under 8, 9 e 10. I gialloblu in versione brasiliana hanno vinto la Coppa Socorro, facendo incetta di premi individuali, quali il miglior cannoniere, Guillherme Godoy per l’Under 8, Henrique Petrin per l’Under 9 e Murillo Ferro per l’Under 10 e del miglior portiere, rappresentati da Miguel Barros, Heitor e Thiago.

L’organizzazione brasiliana della Futura ha ringraziato pubblicamente il “Patron” della Polisportiva Futura in Italia, Nino Mallamaci, e tutta la Dirigenza per il supporto e per aver sempre creduto nel progetto. Dall’Italia, invece, anche Nino Mallamaci sottolinea ed evidenzia quanto segue: “il progetto del Brasile, a marchio Futura ci inorgoglisce giorno dopo giorno. Vorrei ringraziare Marcio Toni, gloria del Futsal anche in Italia ed ex giocatore sia della Reggio Calcio a 5 che della Polisportiva Futura. Grazie a lui, una sinergia tra continenti, nel segno del Futsal e dei giovani si è attuata e sta procedendo con successo e consensi”.