Calcio a 5, il Messina Futsal attende la capolista: sabato arriva il New Taranto

Il Messina Futsal prosegue gli allenamenti in vista della partita di sabato 23 dicembre contro la capolista New Taranto, in programma al “PalaLaganà” con inizio alle ore 16.00. La gara, valida per la 10ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5 (girone D), è l’ultimo appuntamento agonistico in calendario nel 2023. Il tecnico peloritano Salvatore Battiato spera di recuperare il portiere Federico Venuto, reduce da un infortunio muscolare, e ritroverà Emanuele Fichera, che ha scontato il turno di squalifica.

Messina Futsal, si muove il mercato

Il club giallorosso ufficializza, intanto, l’arrivo del centrale-laterale Giuseppe Puglisi (2002), che è cresciuto nel settore giovanile del Montalbano, mettendosi in grande evidenza in C1. “Nonostante la giovane età, Puglisi è un elemento che vanta una buona esperienza oltre alle qualità che mostra sul campo”, dichiara il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto.

Lo staff tecnico è stato completato, invece, dall’arrivo di Armando Falliti come collaboratore tecnico dei portieri, ruolo che ha ricoperto, nella precedente stagione sportiva e ad inizio dell’attuale, nel Barcellona Futsal (C1 e B). “Ringrazio le società Asd Montalbano e Barcellona Futsal per la buona riuscita di entrambe le operazioni – ci tiene a dire il presidente Fabrizio Caratozzolo – Siamo convinti che entrambi potranno fornire un utile contributo al raggiungimento del traguardo da noi prefissato in estate”.