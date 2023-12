Calcio a 5, il Messina Futsal rende visita alla vice capolista

StrettoWeb

Il Messina Futsal è atteso sabato 9 dicembre da un impegno dall’alto coefficiente di difficoltà. Nella 9ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa renderà visita al Futsal Canicattì, attuale vicecapolista ad una sola lunghezza dalla vetta, occupata dal New Taranto. I ragazzi allenati da Salvatore Battiato sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bitonto ed hanno lavorato, in settimana, con grande impegno per fornire una buona prestazione contro la compagine agrigentina. Sicuri assenti lo squalificato Emanuele Fichera e l’infortunato Andrea Consolo, mentre torna a disposizione l’argentino Marcio Garcia, che era stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

La società peloritana ha definito, intanto, l’arrivo del laterale Antonino D’Angelo (classe 1995), che vanta diverse importanti esperienze in carriera con: Siac Messina in A2, Meta Catania e Barcellona Futsal in B, più diverse stagioni in C1 e C2. Ha iniziato l’annata agonistica indossando la maglia del Barcellona Futsal. “Sono felice di cominciare questa stimolante sfida e orgoglioso di poter difendere i colori della mia città. Ringrazio il presidente Fabrizio Caratozzolo e l’intera dirigenza per la fiducia riposta in me, che spero di ripagare in campo”. Arbitreranno il match Futsal Canicattì-Messina Futsal, che inizierà alle ore 17.00, i signori Andrea Pulimeno di Roma 1 e Ionut Cristea di Abano Laziale (cronometrista Marilena Catanese di Barcellona P.G.).

Programma 9ª giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Mascalucia C5; Aquile Molfetta-Audace Monopoli; Bitonto Futsal-Gear Piazza Armerina; Città di Palermo-Dream Team Palo del Colle; Futsal Canicattì-Messina Futsal e Ecosistem Lamezia-Sammichele.

GIOVANILE – L’Under 19 affronterà domenica 10 (ore 11.00), sul parquet del “PalaLaganà”, il Città di Palermo con la speranza di muovere i primi pass in classifica.