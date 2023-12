Calcio a 5, volano i giovani della Futura: l’Under 19 vince 6-0 a Lamezia e consolida la vetta

StrettoWeb

Leadership, vetta della classifica ed un sigillo esterno più che significativo. Corre, vince e si fa valere la Polisportiva Futura in versione Under 19. I ragazzi allenati da Mister Francesco De Stefano dopo un primo tempo equilibrato e terminato sullo 0-0 si scatenano. Sei gol al Lamezia: l’Ecosistem non può nulla contro la capolista gialloblu determinata e dirompente. Tripletta per Natale Laurendi, Diano e Alessandro Squillaci, con un gol a testa fino al sigillo – con un pregevole gol percorrendo tutto il campo – per il portiere Raffaele Iennarella. 0-6 il punteggio per la Futura.

Futura, l’Under 15 vince a tavolino

Seconda vittoria a tavolino per la selezione Under 15 allenata da Jean Carlos Cividini, anche perché l’avversario, la Villese non si é presentata al Palattinà. I giovani gialloblu si sono ugualmente confrontati al Palattinà per crescere insieme. L’attesa cresce, in vista della gara del venerdì: alle ore 19.30 del 22 dicembre 2023 sarà grande sfida di A2 Élite tra Futura e Regalbuto