Calcio a 5, la Futura si mette al sicuro: ufficiale il ritorno di Tonino Martino

“La Polisportiva Futura si mette al sicuro. La pedina in questione non ha bisogno di presentazioni nel mondo del Futsal Italiano. E’ uno dei giocatori reggini con più presenze nella massima serie di sempre. Portiere esperto e navigato che ha ancora brio e voglia di far bene e, soprattutto, aiutare i colori gialloblu che conosce a menadito in volo per la qualificazione per la Coppa Italia di categoria e per il proseguo del campionato in A2 Elite. Il parco portieri Futura e la squadra in senso generale, dunque, si avvarrà della sua incredibile esperienza e tenuta”. Così, in una nota, la Futura Calcio a 5 comunica il ritorno di Tonino Martino.

“Classe 1987. Cresciuto nelle giovanili della Reggina. Ha iniziato il suo grande amore con il Futsal ai tempi della gloriosa Reggio Calcio a 5. Lunghissima militanza passata dalla Reggio Calabria, Montesilvano, Regalbuto, Ceccano, Luparense, Fiumicino, Augusta, Pescara (tutte in massima serie le ultime tre) e non solo. Si tratta di un gradito ritorno in gialloblu considerati i suoi trascorsi dal 2015 al 2017. Ha giocato in A anche con la Cormar, sia in massima serie che in A2 nella passata stagione. Tantissime presenze per lui in azzurro nelle selezioni Under 21”.

Le parole di Martino

Ecco le sue dichiarazioni: “sono super felice e super motivato di ritornare. Grazie alla Futura mi rimetto in gioco ad alti livelli, professionalmente – ha dichiarato Martino – E’ una sfida che ho voluto accettare con forza per rimettermi in gioco ancora una volta So benissimo che in che società sono: grande squadra, grande gruppo ma soprattutto grande dirigenza. Ho visto la classifica: è cortissima, il campionato è apertissimo. Guardando agli elementi di spessore, Honorio, Pizetta e Cividini, c’è tanto talento. Il rinforzo di Andrea Labate – prosegue il portiere – è importantissimo e credo che la Futura non abbia nulla da invidiare a nessuno”.

“Credo che sia giusto che, ogni partita, questa squadra provi a vincere: al termine del campionato tireremo le somme. Permettetemi di ringraziare – afferma Tonino Martino – la società che mi ha accolto in questi tre mesi, la Reggio Calabria Calcio a 5 nelle perse di Pippo Roto e Checco Stillitano: sono state persone squisite che hanno capito immediatamente la voglia di accettare la Futura in questo momento. Sono entusiasta, ci vediamo al Palattinà”.