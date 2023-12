Calcio a 5, spettacolo tra Futura e Roma: 2-2 in un Palattinà sempre più numeroso

StrettoWeb

Termina 2-2 l’anticipo della 10ª giornata della Serie A2 Elite di Calcio a 5. Colpo su colpo, emozione su emozione, Futura e Roma non riescono a superarsi. Squadre in salute, anche se gli ospiti devono fare a meno del giovane di Motta San Giovanni Lavrendi, i locali di due pedine cardine come Pizetta e Modafferi. Mister Di Vittorio schiera Marcio Ganho tra i pali, Lutta, Da Silva, Basso e Colletta. Il tecnico Fiorenza, invece, risponde con Parisi tra i pali, Pannuti e Minnella, accanto al tandem brasiliano Honorio-CIvidini. Lo scenario è un pubblico sempre più numeroso: una cartolina bellissima che rende merito agli sforzi societari: non ci sono più posti a sedere disponibili, tutti in piedi, anche dietro la porta: uno spettacolo.

La partita. Più Futura che Roma in fase offensiva. Una traversa di Cividini e tante altre incursioni rendono merito ai locali che, non riescono a “sbloccarla”. Qualche bel guizzo ma non arriva la rete. Tutto finito? Non ditelo a Caique Da Silva che a 58 secondi dal termine del primo tempo un passo oltre la metà campo insacca un gol da cineteca, geometricamente perfetto all’incrocio dei pali, imprendibile per chiunque. Nel secondo tempo, è riscossa Futura: baricentro alzato, Minnella inizia a scatenarsi, ruba palloni consecutivamente. Una sua “rubata” diventa un assist per il gol del Capitano Cividini. La gara diventa vibrante: Futura e Roma si fronteggiano. Honorio e soci si scontrano spesso contro la preparazione e gli interventi dell’ottimo Ganho, sicuramente più impegnato del collega Parisi. Simone Minnella vuole la vittoria: bellissimo e volitivo il secondo gol che porta la sua firma. La gara non è finita anche perchè i giallo-rossi realizzano diciannove secondi dopo confezionando il secondo gol con Valerio Lutta. Tanti minuti per Gabriele Squillaci. Tanti tentativi e voli del portiere ospite per salvare il risultato, riuscendoci. Sulle giocate finali, la Futura rischia la “beffa” su di un incursione di Colletta. Termina 2-2.