Calcio a 5, una domenica tutta da vivere per la Polisportiva Futura

Per vedere in campo la Polisportiva Futura, in versione prima squadra, in relazione al campionato di A2 Elite, gli sportivi, complice la sosta azzurra, dovranno aspettare venerdì 22 dicembre alle ore 19.30: sfida cruciale in ottica qualificazione alla Coppa Italia contro la Sicurlube Regalubuto. Domani, però, scendono in campo i giovani.

Il 17 dicembre alle ore 11, infatti, la selezione Under 19 di Mister Francesco De Stefano gioca in trasferta in campo delle giovani Pantere Orange dell’Ecosistem Lamezia al Palasparti. La squadra gialloblu è attualmente prima in classifica ed attende l’esito di un ricorso, importante ai fini del ranking, il cui responso si avrà lunedì prossimo. Allo stesso orario, si riapriranno le porte del Palattinà di Lazzaro per la sfida dell’Under 15, selezione allenata da Jean Carlo Cividini per la gara contro la Villese 1946.