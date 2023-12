Calabria, l’Osservatorio Regionale per lo Sport incontra Giusi Princi

StrettoWeb

L’Osservatorio Regionale per lo Sport, con tutti i suoi componenti, ha incontrato presso la sede dell’Assessorato allo Sport della Regione Calabria l’Assessore, nonché vicepresidente della Giunta regionale, Prof.ssa Giusi Princi. Durante l’incontro il presidente dell’Osservatorio, Avv. Fabio Colella, ha illustrato gli ambiti di intervento entro i quali l’organismo neocostituito si muoverà, a contatto con le federazioni Sportive e con tutto il mondo dello sport. Tra gli argomenti trattati non sono mancate interlocuzioni sulla promozione del processo di monitoraggio della domanda di impiantistica sportiva con l’individuazione del fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei diversi contesti territoriali e della necessità di svolgere studi, ricerche, promozione e consulenza per i programmi regionali relativi al mondo sportivo.

Nel particolare l’Avv. Fabio Colella ha dichiarato: “ringrazio l’assessore Princi per l’attenzione che mette nello sport calabrese: in tal senso, l’ultimo progetto presentato alla Cittadella “La Calabria per i giovani” che prevede la creazione di voucher per permettere l’accesso alla pratica sportiva a tutti i giovani calabresi, si muove verso la direzione che auspichiamo come osservatorio”. Il presidente dell’organismo ha proseguito: “l’altro tassello non di meno conto è sistemare l’impiantistica sportiva regionale avviando dapprima un monitoraggio dell’esistente e di ciò che ancora deve concludersi; poi, promuovendo impianti sportivi che servano il territorio e soddisfino la domanda sportiva. In tale prospettiva, gli impianti pubblici e privati devono avere le stesse attenzioni per affrontare le sfide del futuro”.

La vicepresidente Prof.ssa Princi dal canto suo, ringraziando il presidente Colella e tutti i componenti dell’osservatorio, si è dimostrata soddisfatta dell’incontro e si è dichiarata molto disponibile a collaborare con questo importante organismo per elevare la qualità dello sport calabrese e le opportunità che in tale senso si vorranno garantire ai giovani e ai meno giovani. Presenti all’incontro, oltre al presidente Fabio Colella, i componenti dell’osservatorio: Salvatore Cropanise (segretario), Trimboli Francesco, Starace Maria, Zicarelli Michele e l’Avv. Giovanni Fedele (Dirigente Area Processo legislativo e Assistenza giuridica del Consiglio regionale).