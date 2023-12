Lutto in Calabria, è morto il noto medico Francesco Maria Fazio

StrettoWeb

Il presidente della Pro loco di Scalea Salvatore Licursi ricorda con affetto e immensa stima Francesco Maria Fazio, Chirurgo Oncologo a Napoli, Trieste e Milano e sindaco di Santa Maria del Cedro. Una vita dedicata agli altri prima come medico e successivamente come politico.

“Perdiamo un uomo straordinario – afferma in una nota il presidente della Pro loco di Scalea Salvatore Licursi – amante della Calabria, ha messo al servizio le sue competenze per valorizzare Santa Maria del Cedro, dove ha ricoperto la carica di sindaco dal 2004 al 2009. Cultore dell’arte e in particolar modo della musica, ha dato in questi anni, anche alla nostra Pro loco, sostegno attivo e incondizionato nell’ organizzazione di eventi che valorizzassero il talento giovanile, presso il suo incantevole resort La Bruca. Tra le tante manifestazioni ricordo il suo grandissimo impegno per la realizzazione di “Vorrei essere un musicista. In questo triste giorno – conclude Licursi – non trovo parole adatte a commemorare l’uomo, il filantropo e l’amico importante e presente che ho sempre visto in lui. Che la terra gli sia lieve”.