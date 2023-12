Calabria, l’impegno di Occhiuto per l’Ospedale di Cariati. Territorio e Sindaco esultano “grazie”

StrettoWeb

“1990-2023. Non possiamo che essere grati al Governatore Roberto Occhiuto per aver mantenuto l’impegno di reinserire l’ospedale di Cariati all’interno della rete ospedaliera regionale per acuti, avviando una nuova stagione di speranza per l’intero territorio che nel 2010 era stato ingiustamente privato del diritto alla salute. Saremo felici di confrontarci con lui e con i colleghi sindaci che apprezzano l’impegno e la determinazione e chiedono di non ridurre l’attenzione che non solo in termini di diritto alla salute, ma per diverse questioni, rendono questo territorio tra i più disagiati e degradati. Quella di domani (martedì 12) sarà anche l’occasione per ricordare, a 30 anni dalla morte, l’illustre concittadino Rocco Trento, che per la prima volta nella storia della regione aveva dato avvio al primo Piano Sanitario”.

È quanto dichiara il Sindaco Cataldo Minò rinnovando l’invito a partecipare all’incontro che si terrà alla presenza di amministratori locali, sindaci e consiglieri regionali, al Cinema Teatro. Coordinati da Marco Lefosse, direttore dell’Eco dello Jonio, dopo gli indirizzi di saluto del Primo Cittadino e l’introduzione di Mario Martina, esperto in Programmazione Sanitaria, all’evento ospitato dalle ore 18,30 al Teatro Comunale, interverrà anche il direttore generale dell’ASP di Cosenza Antonello Graziano.