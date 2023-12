Calabria, Ernesto Siclari è il Garante Regionale delle persone con disabilità

StrettoWeb

“Non posso nascondere di provare orgoglio e grande soddisfazione per il prestigioso incarico affidatomi ieri dal Consiglio Regionale della Calabria, ma allo stesso tempo avverto un senso di enorme responsabilità per la delicatezza e l’importanza che il ruolo di Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità inevitabilmente comporta”, è quanto afferma Ernesto Siclari.

“Ringrazio l’intero Consiglio ed il Presidente Mancuso per avermi eletto, Forza Italia per avermi indicato e la Regione Calabria per avere puntato sulla istituzione di una figura che si rivela incisiva e determinante lungo la tortuosa e faticosa strada che porta alla tutela dei Diritti delle persone diversamente abili ed alla loro inclusione sociale in un momento storico difficile, ma che apre ad uno spiraglio di ottimismo. Dal mio canto, non appena insediato, farò quanto più mi sarà possibile, concentrando sforzi, anima e passione per una causa “di dignità” che merita grande attenzione e rispetto“, conclude Siclari.