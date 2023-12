Calabria: affonda peschereccio, intervento della Guardia Costiera

StrettoWeb

Nella prima mattina odierna, 03 dicembre 2023, giungeva presso la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Marina, una segnalazione circa l’affondamento di un Motopesca all’ormeggio, senza persone a bordo. Veniva subito disposto l’invio di personale in porto e l’uscita della Motovedetta di turno, al fine di appurare i fatti e coordinare le operazioni necessarie alla salvaguardia della vita umana in mare e contenimento dell’eventuale inquinamento.

L’Autorità marittima, verificati i fatti, diffidava formalmente l’Armatore del Motopesca, prontamente contattato, a porre in essere ogni azione finalizzata ad impedire ogni forma di inquinamento del mare causato dall’eventuale fuoriuscita di idrocarburi dal peschereccio. L’Armatore, di conseguenza, contattava prontamente la ditta Castalia, già presente con un proprio mezzo disinquinante nel porto di Vibo Marina, che provvedeva a mettere in sicurezza lo specchio acqueo interessato mediante il posizionamento di panne galleggianti. L’Autorità marittima, proseguirà in un costante monitoraggio portuale, fino al recupero del peschereccio affondato che, salvo motivi ostativi, avverrà nella giornata di domani.