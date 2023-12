Il Brasile rischia la squalifica: così potrebbe restare fuori dal Mondiale 2026

StrettoWeb

Una clamorosa stangata potrebbe abbattersi sul Brasile in vista del Mondiale 2026. La Nazionale verdeoro potrebbe infatti essere esclusa dalla competizione che si terrà tra tre anni ma anche dalla Conmebol. I motivi sono da leggersi in un mix tra il calcio e la politica, tra la Federazione e le elezioni. Si vogliono evitare infiltrazioni dal mondo politico all’interno della CBF, la federazione brasiliana.

Brasile fuori dal Mondiale 2026? La lettera

Di seguito la lettera inviata alla federazione. “Le federazioni nazionali che fanno parte della Fifa devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi. Se la Cbf venisse sospesa dall’organo competente della Fifa, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa stessa. Ciò significherebbe anche che la Cbf, le squadre rappresentative e tutti i suoi club non avrebbero più il diritto partecipare a qualsiasi competizione durante il periodo di sospensione”.