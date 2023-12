Bocale Calcio, che traguardo: conquistata una storica finale di Coppa Italia Dilettanti

StrettoWeb

Risultato storico per il Bocale Calcio, che ha appena centrato una qualificazione in finale di Coppa Italia Dilettanti. Dopo il pari per 0-0 dell’andata a Campoli, questo pomeriggio è arrivato un altro pari, ma per 1-1, a Cittanova. Il vantaggio è biancorosso con Simone De Clò alla mezz’ora. A ridosso dell’intervallo, in pieno recupero, il pari locale di Condemi. Incredibile il gol del vantaggio ospite, con una punizione da centrocampo che scavalca il portiere, il quale blocca ma entra in porta con la palla.

Il risultato, poi, nella ripresa non cambia: senza gol nel secondo tempo, con l’1-1 che certifica il passaggio del turno biancorosso. E al triplice fischio, dopo un lungo recupero, può partire l’esultanza liberatoria.