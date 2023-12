Bocale Calcio, due nuovi colpi in entrata: arrivano ex Primavera di Verona, Cosenza e Reggina | NOMI

StrettoWeb

Due nuovi arrivi per il Bocale Calcio, che continua ad essere protagonista sul mercato: il club biancorosso di Eccellenza ha comunicato l’arrivo di Octavian Catalin Nicolau e di Marco Camilleri. Il primo è un ex Primavera Verona e Cosenza con esperienza in Serie D; il secondo – fratello di Vincenzo – è cresciuto alla Reggina, passando poi alla Juventus e al Pescara. Di seguito le loro presentazioni complete.

Nicolau, classe 2002, è un attaccante di nazionalità romena, dal fisico longilineo e scattante, in grado di giocare da prima punta, ruolo nel quale si esprime al meglio, così come da supporto per un altro attaccante, dimostrandosi molto duttile. Cresciuto calcisticamente nel fertile vivaio del Verona, è lì che ha mosso i primi passi di un certo livello, passando poi, nel 2020, al Cosenza, dove è grande protagonista nel campionato Primavera-2, realizzando 12 reti in 26 partite. Nella stagione ’21/’22 arriva la prima esperienza tra i grandi, indossando la maglia della Casertana in Serie D; l’anno successivo resta nella medesima categoria e nella stessa regione, passando però al Gladiator. È lui il nuovo rinforzo per l’attacco biancorosso.

Camilleri, classe 2000, nativo di Gela e fratello minore di Vincenzo, è un centrocampista molto duttile, e grazie a tecnica e visione di gioco rappresenta l’archetipo del playmaker, oltre a essere in grado di interpretare più ruoli nella linea mediana. Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Reggina, ha poi percorso gli ultimi anni del settore giovanile a Torino, vestendo la maglia della Juventus, alternandola a quella del Pescara. Il club abruzzese, divenuto proprietario del cartellino, in seguito lo ha ceduto in prestito in Serie D, prima al Castrovillari, poi al Paternò; dopo aver giocato metà della stagione ’21/’22 sempre in D al Rotonda, approda nelle file degli abruzzesi del Castelnuovo Vomano. Sceso di categoria nella passata stagione, ha vestito la maglia del Gela, per poi passare in estate allo Sciacca, suo club più recente, compagno di squadra dell’altro nuovo arrivato Licciardello.