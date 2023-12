Bocale Calcio, arrivano tre nuovi calciatori

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’approdo in biancorosso dei calciatori Simone De Clò, Eugenio Licciardello e Pietro Santapaola. Simone De Clò, classe 2003, è un esterno mancino con caratteristiche prettamente offensive. Con la maglia della Jonica FC ha effettuato il percorso fin dal settore giovanile, giocando lo scorso anno in Eccellenza, compagno di squadra di Jairo Alegria ritrovato a Bocale; per lui anche una parentesi in prestito al Casalvecchio Siculo. Aveva iniziato la stagione a Paternò, prima di sposare il progetto biancorosso.

Eugenio Licciardello, classe 2001, attaccante molto versatile in grado di giocare da prima punta così come a supporto di essa. Dopo una trafila in settori giovanili di prestigio come quelli di Catania, Cosenza e Messina, ha vissuto nelle ultime stagioni importanti esperienze in Serie D con le maglie di Ostia, Messina, Biancavilla e Canicattì, raccogliendo parecchi gettoni di presenza e siglando alcuni gol. Ha iniziato la stagione con lo Sciacca, in Eccellenza siciliana.

Pietro Santapaola, classe 2003, è un centrale di centrocampo dai piedi buoni e dall’efficace interdizione. Lanciato dal settore giovanile del Messina FC, ha vissuto esperienze in prestito a Licata, Cosenza e Acireale. Successivamente ha disputato alcune stagioni in Serie D indossando le maglie di Gavorrano, San Luca, Trapani e Siracusa. In Eccellenza a Paternò aveva iniziato l’attuale stagione.

Un sentito ringraziamento al procuratore Domenico Panico, fondamentale nella riuscita della trattativa che ha portato i tre ragazzi siciliani in biancorosso.

A Simone, Eugenio e Pietro il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e augura loro di poter vivere un’importante e indimenticabile avventura!